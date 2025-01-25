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Российские силовики рассказали о положении ВСУ на границе с Днепропетровской областью

ТАСС: силы ВСУ на границе с Днепропетровской областью истощены
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Sofiia Gatilova/Reuters

Мощности Вооруженных силы Украины (ВСУ) на границе с Днепропетровской областью истощены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«У границы с Днепропетровской областью силы противника совсем истощены, это чувствуется по их неспособности держать позиции», — сообщил он.

Источник отметил, что ВСУ постоянно откатываются со своих позиций.

Офицер российской армии с позывным ранее заявил, что его подразделение стоит у границы Днепропетровской области — до региона осталось всего пять километров. До этого российский флаг был установлен на одном из зданий в центре Великой Новоселки в Донецкой народной республике. Отмечалось, что населенный пункт является последним крупным рубежом украинской армии на Южно-Донецком направлении.

Ранее Марочко сообщил о тяжелых боях на западе ЛНР.

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