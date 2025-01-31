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Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт в зоне СВО

Герасимов посетил группировку «Восток» и поставил задачи ее командованию
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Минобороны России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Герасимов заслушал доклад командующего группировкой, генерал-лейтенанта Андрея Иванаева о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач. Он отметил успехи группировки «Восток», а также поставил задачи на дальнейшие действия.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что российские войска продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), где у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался последний укрепленный район — шахта Торецкая. По его словам, ситуация меняется буквально каждый день, силы РФ продолжают продвигаться вперед.

24 января Минобороны РФ сообщило, что в течение недели российские военные взяли под контроль девять населенных пунктов в зоне СВО.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.

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