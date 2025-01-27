Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска продвинулись в Дзержинске ДНР

Пушилин: ВС РФ продвигаются в Дзержинске, где у ВСУ остался один укрепрайон
close
Александр Сухов/РИА Новости

Российские войска продвигаются в Дзержинске (украинское название – Торецк), где у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался последний укрепленный район - шахта Торецкая. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ситуация меняется буквально каждый день, силы РФ продолжают продвигаться вперед.

Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. По данным РИА Новости, именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

Взятие Дзержинска облегчит снабжение ВС РФ по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке.

24 января Минобороны РФ сообщило, что а течение недели российские военные взяли под контроль девять населенных пунктов в зоне СВО.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами