Российские войска продвинулись в Дзержинске ДНР

Пушилин: ВС РФ продвигаются в Дзержинске, где у ВСУ остался один укрепрайон

Российские войска продвигаются в Дзержинске (украинское название – Торецк), где у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался последний укрепленный район - шахта Торецкая. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ситуация меняется буквально каждый день, силы РФ продолжают продвигаться вперед.

Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. По данным РИА Новости, именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

Взятие Дзержинска облегчит снабжение ВС РФ по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке.

24 января Минобороны РФ сообщило, что а течение недели российские военные взяли под контроль девять населенных пунктов в зоне СВО.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.