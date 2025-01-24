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Минобороны назвало число взятых за неделю под контроль населенных пунктов

МО: за неделю войска РФ взяли под контроль девять населенных пунктов
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Станислав Красильников/РИА Новости

В течение недели российские военные взяли под контроль девять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Согласно сообщению ведомства, под контролем группировки войск «Запад» оказались села Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР) и Западное в Харьковской области.

Группировка «Восток» в свою очередь заняла село Времевка в ДНР, а группировка «Центр» — населенные пункты Петропавловка, Водзвиженка, Волково, Тимофеевка и Шевченко.

23 января оборонное ведомство сообщало, что бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль село Соленое в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Минобороны РФ, был нанесен удар по живой силе украинских войск в районе населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в ДНР.

22 января стало известно, что Вооруженные силы РФ начали финальный штурм населенного пункта Великая Новоселка. В данный момент сражения идут в северо-восточной части населенного пункта. Здесь находятся завод по производству молока, аэродром и автомобильная заправочная станция №1 «Янисоль».

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.

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