ВСУ под Курском стали чаще применять американские танки

Подразделения ВСУ в Курской области стали чаще использовать американские БПМ и танки. Об этом РИА Новости рассказал оператор расчета ударных БПЛА 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота «Ива».

«Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, «Брэдли», «Абрамсах», — подчеркнул он.

30 января подразделения группировки российских войск «Север» ликвидировали разведывательную группу ВСУ в районе освобожденного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Украинский отряд состоял из семи человек, четверо из которых были взяты в плен.

Вместе с тем Главным военным следственным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по факту террористического акта против мирных жителей Рыльского и Кореневского районов Курской области.

В ведомстве отметили, что фигурантами дела являются украинские военнослужащие, подозреваемые в совершении преступления, квалифицированного по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ.

Ранее жители курского приграничья начали возвращаться в свои дома.