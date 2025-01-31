Пленный ВСУ рассказал об издевательствах над мирными жителями Курской области

РИА: боевики ВСУ в курском селе порезали вены мужчине, чтобы поиздеваться

Боевики ВСУ, лишившие жизни более 20 человек в селе Русское Поречное в Курской области, порезали вены одному из мирных жителей, чтобы поиздеваться над гражданскими. Об этом сообщил пленный украинский военный Евгений Фабрисенко на допросе военным следователям СК России, кадры допроса есть у РИА Новости.

«Мужчин… (лишили жизни. — прим. ред.) сразу, одному порезали руки... (вены. — прим. ред.), решили поиздеваться», — сказал пленный.

Боевик украинской армии добавил, что мирный житель потерял сознание, после чего другой украинский солдат выстрелил в него.

30 января Главным военным следственным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по факту террористического акта против мирных жителей Рыльского и Кореневского районов Курской области.

В ведомстве отметили, что фигурантами дела являются украинские военнослужащие, подозреваемые в совершении преступления, квалифицированного по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к атаке.

Ранее стали известны потери ВСУ в Курской области за прошедшие сутки.