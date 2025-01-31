Жители курского приграничья начали возвращаться в свои дома

В приграничные районы Курской области начали возвращаться местные жители. Об этом в беседе с ТАСС рассказал волонтер, руководитель миссии объединения «Молодая гвардия» в Курской области Александр Сидоренков.

Он отметил, что ситуация в приграничных районах постепенно меняется, есть положительная динамика.

«Специалисты на ежедневной основе работают и всеми силами стараются восстанавливать электросети, газ. Определенное количество местных возвращается», — сказал он.

Сидоренков добавил, что некоторые люди в принципе отказались покидать свои дома, несмотря на вторжение украинской армии в регион. Волонтеры оказывают им любую возможную помощь.

Недавно стало известно, что с момента начала вооруженного вторжения ВСУ в Курскую область Общественные палаты российских регионов направили жителям приграничных регионов 900 тонн гуманитарных грузов. Помощь доставляют в рамках проекта «Своих не бросаем», который возглавляет общественник Павел Покровский.

Ранее Хинштейн заявил о необходимости изменений в помощи жителям Курской области.