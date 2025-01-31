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Взрыв прогремел в торговом порту в Одесской области

Лебедев: взрыв раздался в торговом порту Белгород-Днестровского Одесской области
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Взрыв прогремел в торговом порту в Одесской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранили военную технику и боекомплекты, полученные от западных стран. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В два часа ночи был взрыв в городе Белгород-Днестровский в Белгород-Днестровском торговом порту», — написал он.

По словам подпольщика, под удар мог попасть один из железнодорожных складов. Какие потери понесли ВСУ в результате удара — пока неизвестно, эта информация выясняется, добавил Лебедев.

Также Лебедев сообщил, что взрыв произошел в районе авиабазы в Полтавской области, используемой для ремонта авиационной техники и заправки ракет. По данным местных жителей, прилет был в стороне западного пригорода Полтавы.

Кроме того, под удар попал завод в украинском городе Кременчуге в Полтавской области, где проходит подготовку техника НАТО, отметил подпольщик. По словам его коллег, взрыв зафиксировали со стороны Кременчугского автомобильного завода. На территории предприятия находятся подъездные железнодорожные пути, большие склады и производственные цеха.

Ранее в подполье заявили об ударе по месту дислокации ВСУ в Первомайске.

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