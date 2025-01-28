Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Первомайске

Российские войска ночью нанесли удар по месту дислокации Вооруженных сил Украины в Первомайске Николаевской области, могла быть поражена техника НАТО. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Прилет в Первомайск ... По сообщениям николаевского сопротивления, в 0:34 ночи был нанесен качественный удар по месту дислокации [ВСУ]», — заявил Лебедев.

По его предварительным данным, артиллерийская техника НАТО попала под удар российской армии, также «немного зацепило склады».

26 января военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что военные РФ заняли укрепления на юге Часова Яра в районе Долгое-2. Эти позиции были построены ВСУ еще до начала российской военной операции и использовались для защиты города.

По его сведениям, после того как российские войска установили контроль над Артемовском (украинское название — Бахмут) в 2023 году, один из бункеров в этом комплексе был занят офицерами НАТО и ВСУ.

Ранее российские военные атаковали скопление солдат ВСУ в Одесской области.