Лебедев сообщил об ударе в районе завода в Кременчуге, где готовят технику НАТО

Российские военные нанесли удар в районе завода в украинском городе Кременчуге в Полтавской области, где проходит подготовку техника НАТО. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По словам его коллег, взрыв зафиксировали со стороны Кременчугского автомобильного завода. К заводу есть подъездные железнодорожные пути, большие склады и производственные цеха.

Лебедев отметил, что взрыв был мощный, однако о детонации информации не поступало.

На этой неделе Лебедев сообщал, что российские войска ночью по связанным с Вооруженными силами Украины объектам на территории республики, том числе по месту дислокации военных, в котором еще были склады и артиллерийская техника НАТО.

Он добавил, что российские войска также атаковали по аэродрому Школьный в Одессе, где расположено много складов и пункт сбора дронов. Также взрывы зафиксировали в Харькове, Чернигове, Сумах и Кривом Роге.

Ранее российские войска заняли поселок в Харьковской области.