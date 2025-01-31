Российские военные нанесли удар в районе завода в украинском городе Кременчуге в Полтавской области, где проходит подготовку техника НАТО. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам его коллег, взрыв зафиксировали со стороны Кременчугского автомобильного завода. К заводу есть подъездные железнодорожные пути, большие склады и производственные цеха.
Лебедев отметил, что взрыв был мощный, однако о детонации информации не поступало.
На этой неделе Лебедев сообщал, что российские войска ночью по связанным с Вооруженными силами Украины объектам на территории республики, том числе по месту дислокации военных, в котором еще были склады и артиллерийская техника НАТО.
Он добавил, что российские войска также атаковали по аэродрому Школьный в Одессе, где расположено много складов и пункт сбора дронов. Также взрывы зафиксировали в Харькове, Чернигове, Сумах и Кривом Роге.
Ранее российские войска заняли поселок в Харьковской области.