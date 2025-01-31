Лебедев: взрыв произошел у авиабазы под Полтавой, на которой заправляют ракеты

Взрыв произошел в районе авиабазы в Полтавской области, используемой для ремонта авиационной техники и заправки ракет. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он отметил, что по данным местных жителей, был слышен взрыв со стороны западного пригорода Полтавы.

«Авиабаза в основном используется для вертолетов, но также там есть цеха для текущего ремонта летной техники и специальные места для заправки ракет», — сказал Лебедев.

28 января Лебедев заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по месту дислокации украинских войск в Первомайске в Николаевской области. По его данным, артиллерийская техника НАТО попала под удар российской армии, также «немного зацепило склады».

25 января координатор пророссийского николаевского подполья сообщил, что в Черкассах на Украине были зафиксированы три удара.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает размещение иностранного контингента для гарантии безопасности.