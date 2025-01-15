Украинская военная разведка осенью 2023 года, накануне саммита НАТО, пыталась подкупом склонить российских бойцов к оставлению позиций в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники украинских спецслужб обещали российским бойцам $1 млн за уход с позиций. В ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы нахождения украинской армии и получены $100 тыс., выплаченных разведкой ВСУ в качестве аванса. Все средства направили на снабжение подразделений, принимающих участие в спецоперации.

Пленный украинский пограничник до этого рассказывал, что ВСУ вынуждены побираться и скидываться деньгами на газ и бензин из-за коррупции. Он отметил, что бойцы деморализованы, они уверены в большой коррупции на уровне власти Украины и руководства ВСУ, которое безразлично к нуждам военных.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против сотрудников оборонного предприятия под Ярославлем под заказу Украины.