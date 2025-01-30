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ВС РФ нанесли удары по бригаде морской пехоты ВСУ

Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по бригаде морпехов ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

За сутки подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удары по механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригадам морской пехоты и теробороны. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что бойцы «Востока» продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск.

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Разлив, Вольное Поле Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, а также уничтожены несколько автомобилей. Также ВСУ потеряли пять орудий полевой артиллерии, одно производства стран НАТО.

В свою очередь, подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Антоновки и Токаревки Херсонской области, также в селе Каменское Запорожской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, уничтожены два автомобиля, уточнили в ведомстве.

Также Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары объектам военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре аэродромов, цехам и складам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две авиабомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее российское министерство обороны сообщило, что украинские войска ежемесячно теряют порядка 50 тысяч солдат в зоне спецоперации.

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