Путин объяснил отвод войск из-под Киева в 2022 году

Путин связал отвод войск из-под Киева в 2022 году с соображениями гуманности

Отвод войск из-под Киева в 2022 году был совершен по соображениям гуманности — для избежания лишнего кровопролития. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали о том, что невозможно Украине подписывать мирный договор <...> с пистолетом у виска. Да, хорошо, и что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева», — заявил Путин, цитируя телефонные переговоры.

Российский лидер добавил, что Москва осознавала высокую вероятность обмана со стороны Киева и Европы с США, но пошла на вывод войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей в течение марта-апреля 2022 года для избежания лишнего кровопролития.

Путин пояснил, что после этого были созданы наброски мирного договора между Россией и Украиной.

Также Владимир Путин заявил, что был готов встретиться с Владимиром Зеленским весной 2022 года во время мирных переговоров в Стамбуле — об этом просила украинская сторона.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.