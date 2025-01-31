Угрозу атаки беспилотников объявили в Самарской области

Опасность атаки беспилотников объявили в Самарской области. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ, передает ТАСС.

«Внимание! В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Жителей региона в связи с возможной атакой призвали быть бдительными.

30 января российское Минобороны сообщало, что с 19:50 до 22:00 мск дежурные средства ПВО сбили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в Курской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Крыму.

29 января украинские войска атаковали предприятие и грузовой автомобиль в селе Двулучное в Валуйском округе Белгородской области. Атаке также подвергся микроавтобус на автодороге Уразово — Двулучное.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи.

Ранее под Волгоградом грибники нашли в поле обломки беспилотника.