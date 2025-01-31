Более 15 беспилотников уничтожили за два часа в России

Минобороны: за два часа над российскими регионами уничтожили 17 беспилотников

За два часа в российских регионах сбили 17 беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«С 19:50 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 11 БПЛА сбили в Курской области и по два — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Крыма.

Поздно вечером 30 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что силы ПВО и средства радио-электронной борьбы сбили несколько беспилотников над регионом.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Опасность атаки БПЛА сохраняется.

29 января ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в селе Двулучное в Валуйском округе Белгородской области. Кроме того, атаке подвергся микроавтобус на автодороге Уразово — Двулучное.

Ранее под Волгоградом грибники нашли в поле обломки беспилотника.