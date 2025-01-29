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ВСУ атаковали машину скорой помощи в Белгородской области

Минздрав РФ: дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Белгородской области
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Минздрав России

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал машину скорой помощи в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что ночью врачи выехали на вызов в Грайворонском районе. Здесь они оказали медицинскую помощь мирному жителю, пострадавшему в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пока медики оказывали помощь, нацисты прицельно атаковали машину «скорой» при помощи БПЛА. Спецтранспорт и находящееся в нем оборудование получили серьезные повреждения», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что сами врачи не пострадали. При этом раненого гражданина забрала другая бригада скорой помощи, доставив его в больницу.

29 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за минувшие сутки бойцы ВСУ выпустили 60 беспилотников и 49 снарядов по региону. В том числе атакам подвергся город Грайворон, где целью стал многоквартирный жилой дом. Из-за действий украинских военных ранения получили два человека.

Ранее украинский снаряд попал в храм в Белгородской области.

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