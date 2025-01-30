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Под Волгоградом грибники нашли в поле обломки беспилотника с украинской надписью

V1.ru: в селе Нижний Балыклей грибники нашли обломки дрона с украинской надписью
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Shutterstock

В селе Нижний Балыклей Волгоградской области грибники нашли обломки беспилотного летательного аппарата с надписями на украинском языке. Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

Очевидцы сняли на видео воронку, которая могла появиться после падения дрона. На обломках устройства нашли украинские фразы, например, «Не чiпати, рухома частина» («Не трогать, подвижная часть»).

Глава Верхнебалыклейского сельского поселения Татьяна Якубова подтвердила порталу, что беспилотник действительно упал в полях. По ее словам, дрон нашли далеко от жилых домов. Никаких значительных повреждений на местах падений обломков не нашли, заверила она.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилось видео пожара в промзоне под Нижним Новгородом после атаки дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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