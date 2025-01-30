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Силы ПВО сбили беспилотники над Воронежской областью

Гусев: в небе над Воронежской областью обнаружены и уничтожены несколько БПЛА
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Министерство обороны РФ

Российские силы ПВО и средства РЭБ (радио-электронная борьба) сбили несколько беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал он.

По предварительным данным, из мирных жителей никто не пострадал. Кроме того, разрушений зданий и объектов также нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

30 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Энергодар в Запорожской области дроном-камикадзе. Как сообщил мэр города Максим Пухов, в результате инцидента никто не пострадал.

26 января мэр Энергодара сообщил, что в небе над центром города сбили беспилотник ВСУ. Пухов отметил, что задача подобных атак состоит в том, чтобы нарушить нормальное функционирование города и посеять панику среди горожан.

Ранее военные сбили ракету над Курской областью.

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