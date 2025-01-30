ВСУ атаковали Энергодар беспилотником

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Энергодар в Запорожской области дроном-камикадзе. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По словам главы города, в результате произошедшего пострадавших и возгораний нет.

«Уважаемые энергодарцы, в последнее время активизировались попытки атак на Энергодар со стороны ВСУ. Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств», — написал Пухов.

26 января мэр Энергодара сообщил, что в небе над центром города сбили беспилотник ВСУ. Пухов отметил, что задача подобных атак состоит в том, чтобы нарушить нормальное функционирование города и посеять панику среди горожан.

22 января ВСУ с помощью по меньшей мере четырех беспилотных летательных аппаратов атаковали Энергодар. По данным администрации города, возгораний в результате удара не произошло, пострадавших нет. Информация о разрушениях не поступала.

Ранее власти Энергодара назвали атаки ВСУ на город терактом.