В центре Энергодара сбили дрон

Мэр Энергодара Пухов сообщил о сбитом в небе над городом дроне ВСУ

В небе над центром Энергодара в Запорожской области сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе», — рассказал чиновник.

Подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не было.

Пухов отметил, что задача подобных атак состоит в том, чтобы нарушить нормальное функционирование города и посеять панику среди горожан. Мэр призвал горожан избегать открытых пространств.

До этого Пухов назвал атаки ВСУ на город терактом из-за того, что их целью становятся мирные жители.

Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС. 17 января генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщал, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской атомной электростанции.

Ранее ВСУ четырьмя БПЛА атаковали Энергодар.