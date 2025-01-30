Военные сбили ракету над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 30 января сбили украинскую ракету над Курской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба Курской области.

«Этой ночью украинская ракета была сбита нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Накануне днем сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Курской областью.

В течение 28 января военнослужащие группировки российских войск «Север» отразили восемь контратак ВСУ в Курской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Кремле высказались об ущербе, нанесенном Курской области после вторжения украинских формирований.