Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные сбили ракету над Курской областью

Оперштаб: силы ПВО сбили одну ракету ВСУ ночью над Курской областью
close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 30 января сбили украинскую ракету над Курской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба Курской области.

«Этой ночью украинская ракета была сбита нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Накануне днем сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Курской областью.

В течение 28 января военнослужащие группировки российских войск «Север» отразили восемь контратак ВСУ в Курской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Кремле высказались об ущербе, нанесенном Курской области после вторжения украинских формирований.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами