В Израиле заявили, что ХАМАС удерживает в заложниках пять иностранных граждан

Координатор Хирш: в плену у ХАМАС остаются пять иностранных граждан

После освобождения из сектора Газа пятерых граждан Таиланда в плену у палестинского движения ХАМАС остаются еще пять иностранных заложников. Об этом заявил координатор по вопросам пленных и пропавших без вести при правительстве Израиля Галь Хирш, передает РИА Новости.

«До сегодняшнего дня ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) удерживали 10 иностранных заложников — как живых, так и павших», — сказал он.

30 января израильские заложники Арбель Йехуд и Гади Мозес были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе на юге Газы. Помимо двух израильтян, ХАМАС освободил пятерых граждан Таиланда.

Накануне телеканал Asharq со ссылкой на источник сообщил, что ХАМАС может пересмотреть свои обязательства по освобождению дополнительной группы заложников 30 января, если Израиль будет продолжать препятствовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

По словам источника, с момента введения режима прекращения огня 19 января в сектор Газа не были завезены материалы для восстановления больниц, палатки и тяжелая техника, а объемы поступающего в анклав топлива «сильно ограничены».

Ранее армия Израиля объявила о контртеррористической операции в Тулькарме.