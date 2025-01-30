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В Минобороны РФ заявили, что почти 100 тыс. военных ВСУ пустились в бега

МО: Зеленский задержит обрушение фронта только снижением призывного возраста
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Thomas Peter/Reuters

Около 100 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Подготовленные изменения законодательства по снижению возраста мобилизации до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе», — сказали в российском оборонном ведомстве.

При этом численность новобранцев в учебных центрах украинской армии, даже с учетом «активизации» по всей территории Украины ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тыс. человек ежемесячно, которые без соответствующей подготовки направляются на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности украинской армии.

В январе президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Рада» заявлял, что на Украине возросло число случаев самовольного оставления воинских частей.

В конце ноября 2024 года британский журнал The Economist писал, что военнослужащие ВСУ начинают рассматривать возможность территориальных уступок в пользу России из-за усталости от продолжительного конфликта. В публикации отмечалось, что из-за выматывающих боевых действий военнослужащие все чаще задумываются о том, что «перемирие может быть единственным выходом» из сложившейся ситуации.

Ранее Die Zeit сообщила о непубличных переговорах РФ и Украины.

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