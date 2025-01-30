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Военкор объяснил, в чем главная заслуга Белоусова на посту главы МО РФ

Военкор Живов: при Белоусове МО РФ открыто к диалогу
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Григорий Сысоев/РИА Новости

После того, как Андрей Белоусов вступил в должность министра обороны РФ, ведомство стало открытым для диалога. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный волонтер, публицист Алексей Живов.

«Основная претензия к Минобороны и подшефным учреждениям до прихода Андрея Рэмовича была в том, что ведомство ни с кем не сотрудничало. Мы видели огромный входящий поток желающих сотрудничать с Министерством обороны и минимальное желание сотрудничать со стороны самого Министерства обороны. С приходом Белоусова все изменилось», — сказал Живов.

Он добавил, что Белоусов регулярно проводит встречи с военными экспертами и военкорами, которые доносят ему информацию с полей, как они это видят.

Кроме того, по его словам, активизировались разработка и выпуск новых средств поражения, а также появились экспериментальные площадки, на базе которых обкатывают эти изобретения.

Как отмечал военный эксперт Евгений Михайлов, с приходом Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ многое изменилось, но основные изменения начнутся после окончания специальной военной операции.

По его словам, российская армия стремительно меняется, готовясь к новым вызовам, которые возможны на фоне усиления влияния РФ на международной арене. Перед министром обороны стоят глобальные задачи, подчеркнул он.

Ранее аналитики заявили, что Белоусов смог за короткое время изменить Минобороны.

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