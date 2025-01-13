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Военный эксперт назвал главную задачу Белоусова на посту министра обороны РФ

Военэксперт Михайлов: главные изменения в МО РФ начнутся после окончания СВО
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Гавриил Григоров/РИА Новости

С приходом Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ многое изменилось, но основные изменения начнутся после окончания специальной военной операции. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Он отметил, что российская армия стремительно меняется, готовясь к новым вызовам, которые возможны на фоне усиления влияния РФ на международной арене. Перед министром обороны, по его словам, стоят глобальные задачи.

«Сейчас он получает аналитические данные о новых разработках, в том числе и народных умельцев. И все это в разы быстрее в случае прохождения определенных аттестаций попадает на фронт», — обратил внимание Михайлов.

Эксперт считает деятельность Белоусова крайне успешной, причем как на гражданке, так и на линии боевого соприкосновения.

Как отмечают аналитики, нынешний глава МО РФ изменил подход к работе в военном ведомстве — ему в заслугу ставится значительное сокращение лишних процедур в пять-десять раз. Кроме того, по их мнению, Белоусов добился сокращения сроков выполнения задач в пять и более раз.

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин считает, что выдвижение кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны во многом связано с тем, что всему военному блоку в современных реалиях необходимо грамотное экономическое руководство.

Ранее Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота.

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