Аналитики считают, что Белоусов смог за короткое время изменить Минобороны

Министр обороны России Андрей Белоусов, назначенный на этот пост весной 2024 года, меняет российскую военную машину. К этому выводу пришло издание «Взгляд».

Бывший вице-премьер России изменил подход к работе в военном ведомстве — ему в заслугу ставится значительное сокращение лишних процедур в пять-десять раз, кроме того — Белоусов добился сокращения сроков выполнения задач в пять и более раз.

«Выдвижение кандидатуры Белоусова на этот пост во многом связано с тем, что всему оборонному блоку в современных реалиях необходимо грамотное экономическое руководство. Потому что, как мы видим, формат боевых действий меняется и требует, в первую очередь, устойчивого имущественного снабжения базы логистического обеспечения», — считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Другие аналитики отмечают, что после прихода Белоусова на пост главы Минобороны также произошли важные кадровые перестановки, которые заметно изменили подход Минобороны ко многим вопросам — например, военное министерство стало активнее взаимодействовать с «народным ВПК» и обращать гораздо большее внимание на беспилотные системы.

До этого глава военного ведомства Андрей Белоусов заявил, что бывший министр обороны России Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил страны.

Ранее Белоусов поздравил военных с наступающим Новым годом.