Сальдо: число наемников в Херсоне не уступает количеству солдат ВСУ

Находящиеся в Херсоне иностранные наемники не уступают по количеству военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Не так много именно украинских военнослужащих, чем наставников, наемников, инструкторов. Днем они не очень видны, ночью они начинают проявляться — действует комендантский час, обычные гражданские на улицах отсутствуют», — сказал он.

Сальдо отметил, что на Украине пытаются скрыть точную информацию о количестве наемников, но местные жители утверждают, что слышали польскую, французскую и английскую речь.

Накануне комбат группы Шустрого спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев сообщил, что у ликвидированных солдат ВСУ в Часовом Яре нашли флаги США, они могли быть наемниками.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Майкла Джонса за вторжение в Курскую область и совершение там преступлений.

Ранее наемника из Колумбии арестовали за вторжение в Курскую область.