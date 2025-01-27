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Следствие завело дело против наемника из США за вторжение в Курскую область

СК РФ завел дело против наемника из США Джонса за преступления в Курской области
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Майкла Джонса за вторжение в Курскую область и совершение там преступлений. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Американец подозревается в совершении террористического акта и наемничестве (пункты «а», «в» части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ).

По данным СК РФ, Джонс принимает участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации. В декабре прошлого года Джонс в составе Вооруженных сил Украины незаконно пересек границу Курской области.

Следствие утверждает, что мужчина совершает преступления против мирных граждан, чтобы дестабилизировать деятельность органов власти, устрашить население и причинить имущественный ущерб. Все это он делает за денежное вознаграждение.

В настоящее время следствие принимает меры к установлению местопребывания Майкла Джонса и его задержанию, добавили в Следственном комитете.

Ранее наемника из Колумбии арестовали за вторжение в Курскую область.

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