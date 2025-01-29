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В «Ахмате» рассказали о наемниках из США в Часовом Яре

Командир Батукаев: ликвидированные в Часовом Яре военные ВСУ были наемниками
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Maksym Kishka/Reuters

У ликвидированных солдат ВСУ в Часовом Яре нашли флаги США, они могли быть наемниками, рассказал ТАСС комбат группы Шустрого спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев.

«Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного... противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», — объяснил офицер.

По его словам, похожую ситуацию он наблюдал в Артемовске — там контингент тоже состоял в основном из иностранных наемников.

14 января Росфинмониторинг включил бывшего телохранителя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина в перечень террористов и экстремистов.

В ноябре СК возбудил уголовное дело в отношении Батурина по подозрению в совершении теракта и наемничестве. По данным следствия, в сентябре 2024 года он и другие наемники незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись на территорию Курской области. После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия против мирного населения.

Ранее появились подробности о воевавшем за ВСУ наемнике из Австралии.

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