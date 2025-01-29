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Названо число отраженных за сутки контратак ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: в Курской области за сутки отразили восемь контратак ВСУ
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Maksym Kishka/Reuters

Солдаты группировки российских войск «Север» в течение суток отразили восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удары по местам скопления личного состава и техники 12 бригад украинских войск в приграничном регионе. Речь идет о четырех механизированных и двух десантно-штурмовых бригадах, трех бригадах территориальной обороны, одной танковой и одной тяжелой механизированной бригадах, а также одной бригаде морской пехоты.

«Подразделения группировки войск «Север» <...> нанесли поражение формированиям <...> ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное», — уточняется в заявлении.

Из него следует, что авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и технику украинских войск около 22 населенных пунктов в Курской области и шести населенных пунктов вСумской области. В российском регионе места скопления ВСУ заметили у населенных пунктов Локня, Олешня, Мартыновка, Косица и ряда других. В украинском регионе подвергшиеся ударам позиции ВСУ располагались недалеко от населенных пунктов Ободы, Беловоды, Басовка, Журавка, Водолаги и Веселовка.

Ранее в Кремле высказались об ущербе, нанесенном Курской области после вторжения украинских формирований.

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