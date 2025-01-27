Песков заявил, что посчитать ущерб Курской области от вторжения ВСУ «пока нельзя»

Пока не завершено полное освобождение Курской области, нельзя достоверно подсчитать размер ущерба, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

«Очевидно, что пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, посчитать достоверные цифры. Это очевидно. Ну а в остальном, конечно, это прерогатива руководителя региона — использовать свои права для того, чтобы устанавливать необходимый режим открытости по разным темам», — сказал пресс-секретарь президента.

До этого и.о. министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил журналистам, что ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 млрд рублей.

Его начальник, врио главы региона Александр Хинштейн, объявил чиновнику выговор — по мнению Хинштейна, до полного освобождения региона ни о каких расчетах и оценках стоимости разрушенной инфраструктуры говорить нельзя. Потому что сложно понять, в каком состоянии территории вернутся под контроль России.

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