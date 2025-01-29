Дроны ВСУ атаковали несколько российских регионов

Российские ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями

Российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Два беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.

Дежурные средства ПВО нейтрализовали эти угрозы в период с 15:25 до 16:45 по московскому времени.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, беспилотные летательные аппараты были сбиты около 15:10 по московскому времени.

Утром 29 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные в течение суток выпустили по региону 60 дронов и 49 снарядов. По его словам, в числе прочего ударам подверглись пять населенных пунктов в Грайворонском муниципальном округе. Там были повреждены 10 квартир в трех многоэтажных домах, один частный дом, один объект социальной инфраструктуры и 17 автомобилей.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.