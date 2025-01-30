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В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС сообщило об угрозе атаки дронов в Самарской области
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в рассылке.

Местных жителей призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Telegram-канал SHOT добавил, что очевидцы сообщили о пожаре в районе города Новозыбкова, зарево наблюдают в стороне поселков Мамай и Замишево. Официальная информация пока не поступала.

5 января ВСУ уже предпринимали атаку на нефтепровод «Дружба» в Брянской области. По данным SHOT, все дроны со взрывчаткой были сбиты в небе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что Финляндия разработала новый дрон для Украины.

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Атаки БПЛА на Россию
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