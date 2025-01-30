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Очевидцы сообщили об атаке ВСУ на станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области

Mash: ВСУ атаковали станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВСУ атакуют поселок Мамай в Брянской области. Со слов местных, они слышали громкий взрыв со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:49 по московскому времени.

Telegram-канал SHOT добавил, что очевидцы сообщили о пожаре в районе города Новозыбкова, зарево наблюдают в стороне поселков Мамай и Замишево. Официальная информация пока не поступала.

5 января ВСУ уже предпринимали атаку на нефтепровод «Дружба» в Брянской области. По данным SHOT, все дроны со взрывчаткой были сбиты в небе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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