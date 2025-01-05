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Украинские беспилотники атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области

SНОТ: три беспилотника ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Несколько беспилотников Вооруженных сил Украины со взрывчаткой атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области, все дроны были сбиты в небе. Об этом заявил Telegram-канал SHOT.

В воскресенье украинские военные запустили три БПЛА по участку «Дружбы» в поселке Десна Выгоничского района Брянской области.

По данным канала, все беспилотники были сбиты средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

У сбитых БПЛА, как пишет SHOT, были боевые части по 3,5 кг, в них могли находиться взрывчатка и поражающие элементы.

30 декабря Mash сообщал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области.

По его информации, по нефтепроводу в поселке Мамай была выпущена реактивная ракета-дрон «Пекло». При этом трубопровод не задело — в результате атаки было частично разрушено техническое здание на территории.

Ранее сообщалось, что в России за ночь сбили 61 беспилотник.

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