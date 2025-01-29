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Финляндия разработала новый дрон для Украины

Yle: Финляндия разработала беспилотник Steel Eagle для Украины
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Финская компания Insta совместно с украинским партнером разработала новый беспилотный летательный аппарат Steel Eagle ER с увеличенной дальностью полета для продажи на украинском рынке. Об этом сообщает Yle.

Беспилотник оснащен зарядом со стальными и вольфрамовыми шариками, которые способны пробить крышу легкобронированного автомобиля с высоты нескольких десятков метров, говорится в сообщении.

По данным издания, новый дрон устойчив к помехам, оборудован ретрансляционными средствами и радиосигнальной системой управления.

Устройство уже запущено в производство.

В декабре прошлого года издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что немецкая компания Helsing, базирующаяся в Мюнхене, наладила для Украины массовое производство беспилотных летательных аппаратов НХ-2, управляемых искусственным интеллектом. С января 2025 года компания планирует ежемесячно выпускать тысячу дронов. БПЛА способен изучать местность, устанавливать свое местонахождение без GPS-навигации, самостоятельно выбирать и уничтожать цель.

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

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