Французский генерал призвал создать «Еврогруппу по обороне»

В Евросоюзе необходимо создать «Еврогруппу по обороне», поскольку все страны — члены ЕС не согласятся на создание общей армии содружества. Целью такой группы будет подготовка к вероятным вооруженным конфликтам, заявил в эфире радиостанции Sud Radio отставной генерал Вооруженных сил Франции Венсан Депорт.

«Говорить, что внезапно 27 стран ЕС объединятся ради общей обороны — это несбыточная мечта. Поэтому надо сделать то, что мы сделали для евро — создать еврогруппу по обороне. Необходимо, чтобы ряд государств согласились утратить часть своего суверенитета ради всеобщего блага», — сказал Депорт.

По его словам, в ЕС должны прийти к такому соглашению как можно скорее.

В ноябре председатель Европарламента Роберта Метсола предложила создать Европейский союз обороны. По ее мнению, созданный ЕС союз безопасности и обороны дополнял бы НАТО.

Об идее создать общую армию Евросоюза уже высказывался экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отмечал, что в ближайшей перспективе в ЕС не будет собственной общей армии. Это связано с тем, что многие страны Евросоюза не хотят отказываться от суверенитета в сфере обороны, передавая часть своих собственных полномочий под юрисдикцию ЕС.

Ранее на Западе заговорили о планах Европы начать войну с Россией.