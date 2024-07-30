План немецкого правительства о переброске сотни тысяч солдат к границе с Россией свидетельствует о подготовке Евросоюза во главе с Германией к вооруженному конфликту с РФ. Об этом заявил обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS.

По мнению автора, «европейские политические элиты вновь взялись за старое». Так, Берлин заявил о планах перебросить порядка 800 тыс. солдат НАТО в Восточную Европу. Там военные будут якобы противодействовать «российской угрозе», отметил Боснич.

Обозреватель добавил, что такими действиями члены Европейского союза продолжают эскалацию ситуации. При этом некоторые европейские государства рассматривают вариант возвращения к обязательной военной службе. Боснич считает, что ЕС постепенно превращается в военный альянс, настроенный на конфликт с Россией.

До этого американское издание American Conservative сообщило, что западные поставки вооружения для применения против России могут спровоцировать полномасштабную войну. Издание отметило, что НАТО сделало «еще более скользким склон» к полномасштабному конфликту.





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