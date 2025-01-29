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Рогов назвал цель атаки беспилотников ВСУ на Бердянск

Рогов: целью атаки украинских дронов на Бердянск был морской порт
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РИА «Новости»

Целью атаки украинских беспилотников на город Бердянск в Запорожской области являлся морской торговый порт. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он сказал, что, по предварительной информации, в атаке на город участвовало около пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила все дроны на подлете к Бердянску, как над сушей, так и над морем.

29 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Бердянск беспилотниками. Дроны были обнаружены силами ПВО и уничтожены. Атака не повлияла на работоспособность порта и городской инфраструктуры. Пострадавших нет, образовавшиеся в результате прилета очаги возгорания погашены.

Ранее ВСУ нанесли удар ракетой по порту Бердянска в Запорожской области.

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