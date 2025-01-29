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Украинские войска предприняли попытку атаковать Бердянск дронами

Балицкий: ВСУ попытались атаковать Бердянск беспилотниками
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Бердянск беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Силы противовоздушной обороны обнаружили не менее трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые затем сбили на подлете к городу.

Балицкий подчеркнул, что атака не повлияла на работоспособность порта и городской инфраструктуры. Пострадавших нет, образовавшиеся в результате прилета очаги возгорания погашены.

Губернатор предупредил, что сохраняется опасность повторных ударов.

11 января сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов по Бердянску.

18 декабря Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать ракетами в Запорожской области Бердянск и Токмак.

Ранее ВСУ нанесли удар ракетой по порту Бердянска в Запорожской области.

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