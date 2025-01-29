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Над Крымом сбили еще два украинских беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении еще двух дронов над Крымом
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Станислав Красильников/РИА Новости

Над территорией Республики Крым уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны сбиты около 20:45 по московскому времени. Для их уничтожения применялись средства противовоздушной обороны, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что в период с 17:45 до 18.55 были ликвидированы четыре украинских БПЛА: три — над Крымом и один — над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в Валуйском округе в селе Двулучное четыре FPV-дрона ударили по территории предприятия — произошло возгорание кровли одного из зданий, поврежден грузовой автомобиль. Также был атакован микроавтобус на автодороге Уразово — Двулучное. Информации о пострадавших не поступало.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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