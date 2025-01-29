Над Крымом сбили еще два украинских беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении еще двух дронов над Крымом

Над территорией Республики Крым уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны сбиты около 20:45 по московскому времени. Для их уничтожения применялись средства противовоздушной обороны, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что в период с 17:45 до 18.55 были ликвидированы четыре украинских БПЛА: три — над Крымом и один — над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в Валуйском округе в селе Двулучное четыре FPV-дрона ударили по территории предприятия — произошло возгорание кровли одного из зданий, поврежден грузовой автомобиль. Также был атакован микроавтобус на автодороге Уразово — Двулучное. Информации о пострадавших не поступало.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.