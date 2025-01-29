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Средства ПВО сбили четыре беспилотника над двумя регионами РФ

Минобороны: три БПЛА сбиты над Крымом, один над Белгородской областью
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Станислав Красильников/РИА Новости

Средства ПВО России сбили четыре беспилотника над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 17:45 до 18.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Вечером 29 января в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

В этот же день городе Грайвороне Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом, ранение получил один человек. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, мужчина получил непроникающее ранение грудной клетки.

Чуть позже противник также ударил по предприятию в Двулучном Валуйского округа Белгородской области.

Ранее российские ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями.

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