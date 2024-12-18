ВСУ атаковали Бердянск и Токмак

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать два города в регионе.

«Противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку», — сообщил Балицкий.

Он отметил, что Вооруженные силы России сбили все ракеты. По предварительным данным, удар наносился ракетами Storm Shadow. Детали одной из ракет упали в акваторию Азовского моря у Бердянска, другие — западнее Токмака.

До этого Балицкий сообщал, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, электроснабжения не было во всем регионе. Причины произошедшего он не называл. Социально значимые объекты региона были подключены к резервным источникам питания. Также стало известно, что атака дронов украинских войск 28 ноября повредила линию электропередачи в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области.

Ранее сообщалось об отключении ЛЭП «Джанкой – Мелитополь» в Херсонской области.