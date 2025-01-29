В Севастополе сообщили об отбое воздушной тревоги. Об этом сообщили в Telegram-канале ГКУ «Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Отбой воздушной тревоги! Наземный общественный транспорт возобновляет движение», — говорится в сообщении.

Таким образом, воздушная тревога действовала в городе около получаса.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО России сбили четыре беспилотника над двумя российскими регионами. Из них три были ликвидированы над Крымским полуостровом.

В этот же день городе Грайвороне Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом, ранение получил один человек. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, мужчина получил непроникающее ранение грудной клетки.

Ранее ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области.