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В Запорожской области атакована электроподстанция

Беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Запорожской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал электроподстанцию в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале заместителя губернатора региона Антона Тицкого.

«Ночью противник атаковал электроподстанцию. Трансформатор в рабочем состоянии, но в результате удара пробит радиатор. Некоторое время без электроснабжения оставалось почти 3,5 тысячи абонентов. После обследования территории саперами проведены ремонтно-восстановительные работы», — сообщил Тицкий.

Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет.

До этого губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что на территории Мурманской области объявили опасность прилета беспилотников.

По словам губернатора, всем жителям следует относиться с пониманием к переносу рейсов в местном аэропорту, а также сохранять бдительность и проверять информацию по проверенным источникам.

Ранее стало известно, что в атакуемой ВСУ Воронежской области начали закрывать бомбоубежища.

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