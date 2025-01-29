Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога
close
Антон Вергун/РИА Новости

В городе федерального значения Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора региона Михаила Развожаева.

«Внимание: воздушная тревога!» — говорится в опубликованном посте.

Развожаев призвал местных жителей и гостей города срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. Также губернатор дал рекомендации перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.

Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или «кармана», чтобы пассажиры могли покинуть транспортное средство и как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие.

До этого глава Орловской области Андрей Клычков возмутился работой общественного транспорта в областном центре во время объявленной в регионе ракетной опасности. После объявления ракетной опасности городские маршрутные такси продолжали развозить пассажиров. Не восприняли предупреждение должным образом и сами жители — некоторые из них, например, продолжили кататься на катке. Глава региона указал, что когда объявляется сигнал тревоги, «на радарах видны ракеты».

Ранее Крымский мост закрыли для проезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами