Сигнал воздушной тревоги объявлен в Севастополе

В городе федерального значения Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора региона Михаила Развожаева.

«Внимание: воздушная тревога!» — говорится в опубликованном посте.

Развожаев призвал местных жителей и гостей города срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. Также губернатор дал рекомендации перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.

Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или «кармана», чтобы пассажиры могли покинуть транспортное средство и как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие.

До этого глава Орловской области Андрей Клычков возмутился работой общественного транспорта в областном центре во время объявленной в регионе ракетной опасности. После объявления ракетной опасности городские маршрутные такси продолжали развозить пассажиров. Не восприняли предупреждение должным образом и сами жители — некоторые из них, например, продолжили кататься на катке. Глава региона указал, что когда объявляется сигнал тревоги, «на радарах видны ракеты».

Ранее Крымский мост закрыли для проезда.