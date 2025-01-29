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Пентагон отказался от комментариев о планах по Сирии

РИА: Пентагон не стал комментировать планы по Сирии и передаче ВСУ ракет Patriot
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Depositphotos

Официальный представитель Пентагона в беседе с РИА Новости отказался комментировать сообщения о возможном выводе американских войск из Сирии.

Также собеседник агентства не стал комментировать информацию о поставках Украине ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые до этого находились на хранении в Израиле.

«Что касается Сирии, мы перенаправляем вас в Белый дом. По Украине — мы видели эти сообщения, но нам нечего предоставить в качестве комментария», — заявил представитель Пентагона.

До этого портал Axios сообщил, что американские военные передадут из Израиля на Украину противоракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В то же время в СМИ появились публикации о том, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В настоящее время, как писала газета The Washington Post, США прекратили военную и гуманитарную помощь Киеву. По данным издания, указ Трампа о приостановке зарубежной помощи уже привел к закрытию многих программ на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа дата и место возможного контакта Трампа с Зеленским.

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