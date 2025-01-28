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США передадут противоракеты для Patriot из Израиля на Украину

Axios: США передадут около 90 противоракет для Patriot из Израиля на Украину
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Американские военные передадут из Израиля на Украину противоракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что порядка 90 противоракет были отправлены со склада в Израиле в Польшу с целью их дальнейшей передачи Украине.

23 января министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что немецкие ЗРК Patriot размещают вокруг польского аэродрома Ясенка, который является главным хабом по поставке вооружения Украине.

Писториус отметил, что Patriot будут дежурить в Польше на протяжении шести месяцев, после чего вернутся на родину.

До этого Косиняк-Камыш говорил, что Польша не рассматривает возможность отправки миротворческих сил на Украину.

По информации Financial Times, несмотря на статус верного союзника Украины, отношения между Киевом и Варшавой ухудшились из-за исторических обид, проблем с дешевым украинским экспортом в сельском хозяйстве и растущего недовольства украинскими беженцами.

Ранее Сырский рассказал, что Украина разрабатывает собственную систему ПВО.

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