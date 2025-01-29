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Названа дата и место возможного контакта Трампа с Зеленским

Suspilne: первый контакт Украины с командой Трампа может состояться в феврале
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Shannon Stapleton/Reuters

Первый официальный контакт Украины с командой президента США Дональда Трампа может состояться 12 февраля в Париже. Об этом сообщает украинский телеканал Suspilne со ссылкой на свой источник.

По данным источника, министра иностранных дел Андрея Сибигу пригласили на расширенное заседание глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии. Кроме того, в мероприятии примут участие главы МИД Польши, Италии, Великобритании, а также Испании и Евросоюза.

Официальных подтверждений этой информации не приводилось.

В настоящее время, как писала газета The Washington Post, США прекратили военную и гуманитарную помощь Киеву. По данным издания, указ Трампа о приостановке зарубежной помощи уже привел к закрытию многих программ на Украине. Assotiated Press в свою очередь подчеркивает, что речь идет лишь о программах Госдепа — а военную помощь осуществляет в основном Пентагон. Украинские власти данные о прекращении американской поддержки отрицают. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, как Украина «сражалась в одиночку» в 2022 году.

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